اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل مالك شقة لسرقته فى حدائق أكتوبر 15 يومًا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:07 م
تجديد حبس المتهم بقتل مالك شقة لسرقته فى حدائق أكتوبر 15 يومًا محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل مالك شقة بمدينة حدائق أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

 

وكشفت التحقيقات، أن الضحية استعان بالمتهم لإجراء أعمال حداداة بالشقة، فقرر المتهم قتله لسرقته، واستولى على مبلغ مالي. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة حدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليه فارق الحياة نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب على الرأس.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم حداد، استعان به المجني عليه لإجراء أعمال حداداة بالشقة، فاعتدى المتهم على الضحية بالضرب على رأسه بقطعة رخام، واستولى على مبلغ مالي وفر هاربا.

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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