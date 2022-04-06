اليوم السابع
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بلينكن: واشنطن ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 100 مليون دولار

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:16 ص
بلينكن: واشنطن ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 100 مليون دولار وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا قدرها 100 مليون دولار تشمل منظومات مضادة للدروع.

وقال بلينكن، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية لقد سمحت، بناء على تفويض من الرئيس جو بايدن حصلت عليه في وقت سابق اليوم، بالإفراج فورا عن مساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لتلبية حاجة أوكرانيا الملحة لمزيد من الأنظمة المضادة للدروع.

 


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