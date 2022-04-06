بلينكن: واشنطن ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 100 مليون دولار

وقال بلينكن، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية لقد سمحت، بناء على تفويض من الرئيس جو بايدن حصلت عليه في وقت سابق اليوم، بالإفراج فورا عن مساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لتلبية حاجة أوكرانيا الملحة لمزيد من الأنظمة المضادة للدروع.