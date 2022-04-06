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بلينكن: المشكلة في مجلس الأمن تتمثل في انتهاك روسيا للسلم والأمن الدوليين

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:44 م
بلينكن: المشكلة في مجلس الأمن تتمثل في انتهاك روسيا للسلم والأمن الدوليين بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن المشكلة في مجلس الأمن تتمثل بعضوية روسيا التي تنتهك السلم والأمن الدوليين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي،: نركز الآن على إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاعية متقدمة وأكثر "تعقيدا"، وتابع : القوات الأوكرانية ومن خلال أنظمتنا الدفاعية أجبرت روسيا على الانسحاب، موضحا أن روسيا لم تترك محيط كييف بإراداتها.

 

وفى وقت سابق أعلن الكرملين أنه لا يستبعد قطع العلاقات مع الغرب إذا استمر طرد الدبلوماسيين، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

 

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن عقوبات على روسيا خلال مؤتمر صحفى لها، وقالت إنها رصدت انتهاكات كبيرة في أوكرانيا وحسب تقديرات للبيت الأبيض أعلنت أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10 – 15% في هذا العام .

 

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن الفساد في روسيا يبدأ من "رأس الهرم"، سنلاحق النخب التي تتهرب من العقوبات على روسيا.


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