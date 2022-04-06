اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:18 ص
أكرم القصاص
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بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تصف طرد 19 من موظفيها بالخطوة غير المسؤولة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:00 ص
بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تصف طرد 19 من موظفيها بالخطوة غير المسؤولة الاتحاد الأوروبى
ا ش ا

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وصفت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، طرد 19 من موظفيها بالخطوة العدائية غير المسؤولة. 

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن بيان البعثة: "لقد جاءت هذه الخطوة غير الودية بشكل سافر بل وعدائية ولا سيما أن لا مبرر لها على الإطلاق، في إطار نهج الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تفكيك علاقات الشراكة بين روسيا والاتحاد، العلاقات التي كان كلا الطرفين حتى وقت قريب يصفانها بالاستراتيجية".

وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه قرر إعلان عدد من موظفي بعثة روسيا لدى الاتحاد أشخاصا غير مرغوب فيهم، بزعم أن "أنشطتهم تتعارض مع تمتعهم بمركز دبلوماسي"، دون أن يكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين سيتم سحب اعتمادهم لدى بروكسل. 

وفي اليوم نفسه استدعي مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إلى مقر الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، حيث جرى إبلاغه عن هذا القرار المتخذ على خلفية الأحداث الدامية في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي حملت كييف والعواصم الغربية الجيش الروسي المسؤولية عنها. 

 

 

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