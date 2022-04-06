اليونان تعلن طرد 12 دبلوماسيا روسيا

أعلنت اليونان، اليوم الأربعاء،عن 12 مسؤولًا روسيًا غير مرغوب فيهم ، لتنضم بذلك إلى دول أوروبية أخرى اتخذت خطوات مماثلة في الأيام الأخيرة، وسط اتهامات بارتكاب القوات الروسية فظائع ضد المدنيين في أوكرانيا .