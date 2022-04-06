اليونان تعلن طرد 12 دبلوماسيا روسيا

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، وفق ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن القرار اتخذ تماشيا مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
وأضافت أنه تم إبلاغ السفير الروسي بالقرار.
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وقالت وزارة الخارجية اليونانية، وفق ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن القرار اتخذ تماشيا مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
وأضافت أنه تم إبلاغ السفير الروسي بالقرار.
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