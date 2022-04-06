اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:56 ص
أكرم القصاص
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اليونان تعلن طرد 12 دبلوماسيا روسيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:46 ص
اليونان تعلن طرد 12 دبلوماسيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت اليونان، اليوم الأربعاء،عن 12 مسؤولًا روسيًا غير مرغوب فيهم ، لتنضم بذلك إلى دول أوروبية أخرى اتخذت خطوات مماثلة في الأيام الأخيرة، وسط اتهامات بارتكاب القوات الروسية فظائع ضد المدنيين في أوكرانيا .

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، وفق ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن القرار اتخذ تماشيا مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

وأضافت أنه تم إبلاغ السفير الروسي بالقرار.

 


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