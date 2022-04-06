اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:20 ص
أكرم القصاص
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اليوم نتنياهو يشارك فى مظاهرة بالقدس لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:00 ص
اليوم نتنياهو يشارك فى مظاهرة بالقدس لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية نتنياهو
ا ش ا

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من المقرر ان يشارك زعيم المعارضة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مظاهرة دعا إليها اليمين في القدس المُحتلة وذلك بغرض إسقاط الحكومة الحالية التي يرى اليمين إنها تعجز عن توفير الأمن للإسرائيليين. 
 
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المُظاهرة - التي ستنظم في القدس تحت عنوان "إسرائيل تنزف" - من المتوقع أن يُشارك فيها آلاف الأشخاص وسيلقي خلالها نتنياهو كلمة.
 
وشهدت إسرائيل الأسبوعين الماضيين تنفيذ أربع عمليات ثلاث منها مميتة، ووقع أول هجوم في بئر السبع بالنقب وبعد أيام، وقع الثاني في "الخضيرة" شمالا، وجاء الهجوم الثالث، في تل أبيب.
 
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن مجموعة من النشطاء اليمينيين تظاهروا اليوم الثلاثاء للاحتجاج على وزيرة الداخلية أييليت شاكيد المُنتمية لحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي (يمينا) وذلك خلال جولة لها.
 
وطالب النشطاء شاكيد بالاستقالة من منصبها بسبب الفوضى الأمنية في إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية. وهتف النشطاء لشاكيد "كوني بطلة واسقطي الحكومة".

المعارضة الإسرائيلي

نتنياهو القدس

الاحتلال الاسرائيلى

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