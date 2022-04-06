الوقاية.. تعرف على الإسعافات الأولية لحالات استنشاق الغاز منعا للاختناق

كتب عبد الرحمن سيد

يحدث تسرب غاز أول أكسيد الكربون، من محابس البوتاجاز والسخانات داخل الشقق السكنية، ويتسبب فى وقوع ضحايا ومصابين نتيجة للاختناق، يجب معرفة طرق إجراء الإسعافات الأولية وخطوات الحماية في حالة استنشاق الغاز بالمنزل.

- في حالة استنشاق رائحة الغاز في البيت قم أولا بغلق محابس البوتاجاز والسخان وكذلك محبس الغاز الرئيسي، مع التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة.

ـ لا تستعمل مفاتيح الإضاءة أو الهاتف والأجهزة الكهربائية التي قد ينتج منها شرر كهربائى ولا تستخدم المراوح أو التكييف فى التهوية خلال وقت التسريب.

ـ قم بفتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها للتهوية.

ـ في حالة استمرار تسريب الغاز وعدم معرفة المصدر، يجب الاتصال بشركة الغاز مباشرة والتواجد خارج الشقة حتي التأكد من انتهاء التسريب تماما.

ـ مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز والسخان دوريا كل 3 أشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.