الوزراء البريطانيون يرفضون نشر صور لحفلات داونينج ستريت..وحزب العمال يصعد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الوزراء البريطانيين، رفضوا الكشف عن أي صور التقطها المصورون الرسميون لمجلس الوزراء للتجمعات غير القانونية التي عقدت داخل داونينج ستريت، ما دفع حزب العمال إلى دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى "الكشف عن هذه الصور ونشرها".

ورفض مكتب مجلس الوزراء تأكيد أو نفي وجود أي صور للحفلات التى تم تنظيمها في غرفة مجلس الوزراء أثناء ، بعد أن طُلبت الصور الرسمية للتجمعات بموجب قوانين حرية المعلومات.

وقال إن الكشف عن مثل هذه المعلومات قد يضر بالتحقيق ويتعارض مع مبدأ "الإنصاف" بموجب لوائح حماية البيانات.

وتم الإبلاغ عن أن الصور التي التقطها المصورون الرسميون الممولون من دافعي الضرائب للرقم 10 – مجلس الوزراء-هي من بين الأدلة التي تم تسليمها إلى الموظفة المدنية، سو جراي لتحقيقها في الحفلات ، بما في ذلك تجمع عيد ميلاد جونسون في 19 يونيو 2020 ، حيث يُزعم أنه تم تصويره وهو يمسك بيرة.

وقالت الصحيفة إن دافعى الضرائب هو من يدفعون راتب مصور داونينج ستريت. ودفع الرفض مجلس الوزراء الإفراج عن الصور، أنجيلا راينر ، نائبة زعيم حزب العمال ، للمطالبة بنشرها. وقالت: "يحق للجمهور مشاهدة الصور التي دفعت ثمنها أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. بمنع نشرهم ، يحاول بوريس جونسون التستر على خرقه لقواعده."

وأضافت "نظرًا لأن هذه الحكومة تفرض زيادات ضريبية على الأسر العاملة أثناء أزمة تكلفة المعيشة ، فإن أقل ما يمكنهم فعله هو أن يكونوا صادقين بشأن ما يتم إنفاق هذه الأموال عليه. يجب أن يكون بوريس جونسون واضحا وينشر هذه الصور ".

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة بسبب افتقارها للشفافية بشأن من تم تغريمه بسبب فضيحة حفلات داونينج ستريت. لا تطالب الحكومة موظفي الخدمة المدنية بالإفصاح إلى مكتب مجلس الوزراء عن عقوباتهم بعد تحقيق الشرطة. فقط بوريس جونسون وسيمون كيس ، سكرتير مجلس الوزراء ، التزموا بالكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للغرامات.