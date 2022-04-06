اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا: شحنات الغاز القادمة من روسيا مستقرة‎‎

الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:28 م
النمسا: شحنات الغاز القادمة من روسيا مستقرة‎‎ الغاز الروسى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة البيئة والطاقة والبنية التحتية في النمسا ليونور جوسلر،اليوم الأربعاء، إن شحنات الغاز الروسي إلى النمسا ليست محدودة.
وأضافت الوزيرة بحسب صحيفة ( كرونن تسايتونج) النمساوية عبر موقعها الإلكتروني، "الغاز يأتي من روسيا دون قيود ووضعنا فيما يتعلق بالإمدادات مستقر".
وأشارت جوسلر إلى أن النمسا تستعد أيضًا لاحتياطيات غاز استراتيجية للخريف، مضيفة "من المستحيل استبدال كميات الغاز القادمة إلى النمسا من روسيا بسرعة".


روسيا

الغاز الروسى

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة