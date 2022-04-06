النمسا: شحنات الغاز القادمة من روسيا مستقرة‎‎

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قالت وزيرة البيئة والطاقة والبنية التحتية في النمسا ليونور جوسلر،اليوم الأربعاء، إن شحنات الغاز الروسي إلى النمسا ليست محدودة.

وأضافت الوزيرة بحسب صحيفة ( كرونن تسايتونج) النمساوية عبر موقعها الإلكتروني، "الغاز يأتي من روسيا دون قيود ووضعنا فيما يتعلق بالإمدادات مستقر".

وأشارت جوسلر إلى أن النمسا تستعد أيضًا لاحتياطيات غاز استراتيجية للخريف، مضيفة "من المستحيل استبدال كميات الغاز القادمة إلى النمسا من روسيا بسرعة".