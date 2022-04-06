"الناتو" يعيد توطين آخر الأفغان الذين أجلاهم في ليتوانيا ومقدونيا الشمالية

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يواصل حلف شمال الأطلسي (الناتو) عمليات إعادة توطين اللاجئين من أفغانستان بوصول قرابة 90 أفغانيًا وعائلاتهم إلى ليتوانيا ومقدونيا الشمالية خلال هذا الأسبوع ممن عملوا سابقًا مع الحلف، وهم آخر من تم إجلاؤهم من أفغانستان والمقيمين في منشآت الناتو المؤقتة في كوسوفو.



وأكد الممثل الدائم لليتوانيا لدى حلف الناتو السفير ديفيداس ماتوليونيس، بحسب بيان للناتو اليوم الأربعاء، التزام الحلف بإعادة توطين الأشخاص الذين عملوا مع الناتو في أفغانستان حيث جرى بالفعل إعادة توطين أكثر من 170 أفغانيًا عملوا مع الجيش الليتواني في أفغانستان، بالإضافة إلى إعادة توطين 20 أفغانيا بشكل دائم وسيتم منحهم حق اللجوء قريبًا.



وقال ماتوليونيس"ليتوانيا عازمة على أن تكون حليفًا مؤثرًا للناتو وأن تسهم في أهداف الحلفاء المشتركة في توفير الرعاية والدعم للاجئين الأفغان في كوسوفو، حيث تم توفير سكن لهم في أماكن فردية وعائلية ومرافق لتناول الطعام ومراكز طبية وترفيهية".



من جهته، أشار الممثل الدائم لشمال مقدونيا لدى الناتو السفير، دان تاليسكي، إلى موافقة مقدونيا الشمالية على توفير استضافة مؤقتة لـ 68 أفغانيًا كانوا في كوسوفو سابقًا؛ ليصل عدد اللاجئين لأكثر من 800 أفغاني تم قبولهم في مقدونيا الشمالية، مضيفًا أن "مقدونيا الشمالية ستظل ملتزمة بتقديم المزيد من الإسهامات للحفاظ على مصداقية الناتو ورفع كفاءته ومساعدة شركائنا الأفغان المعرضين للخطر في أفغانستان".



وكشف بيان حلف الناتو عن إعادة توطين أكثر من 470 موظفًا أفغانيًا سابقًا وعائلاتهم في كندا، و150 في المملكة المتحدة، وأكثر من 130 في ألمانيا، و80 في النرويج، وعدة مئات في دول الحلفاء الأخرى خلال الأسابيع والأشهر الماضية.



يذكر أنه تم إجلاء نحو 2000 أفغاني عملوا مع الناتو وعائلاتهم من كابول منذ أغسطس الماضي، كجزء من أكبر مهمة إجلاء في تاريخ الناتو، وتم نقل أكثر من 120 ألف شخص إلى خارج أفغانستان في مئات الرحلات للحلفاء خلال أسبوعين.