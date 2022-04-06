اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المملكة المتحدة تتبرع بأسطول من سيارات الإسعاف لأوكرانيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:01 ص
المملكة المتحدة تتبرع بأسطول من سيارات الإسعاف لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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تبرعت المملكة المتحدة بأسطول من سيارات الإسعاف لأوكرانيا.

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن الأسطول يتألف من نحو 20 سيارة إسعاف تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وسيوفر الرعاية العاجلة لجرحى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويساعد في استبدال سيارات الإسعاف الأوكرانية التي فقدت ويعزز مرونة الأسطول الحالي.

وأضاف البيان أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 12 مليون شخص بحاجة حاليا إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومن المقرر وصول سيارات الإسعاف الأولى إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، متجهة إلى "لفيف" في غرب البلاد ، حيث سيتم نقلها إلى المناطق الأكثر احتياجا.

يذكر أن هذا التبرع الأخير يأتي بالإضافة إلى 394 مليون جنيه إسترليني تعهدت بها المملكة المتحدة بالفعل لأوكرانيا، بما في ذلك 220 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية.

 


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