المشدد 7 سنوات لعاطل لاتهامه باستعراض القوة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوبة المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 12519 لسنة 2021 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3908 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 أعوام لاتهامه باستعراض القوة، والعنف، ومحاولة خطف شخص، ومصادرة السلاح الناري، والطلقات النارية المضبوطين، والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال "خيري.س.ذ.ع"، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته لأنه، وآخر مجهول في يوم 12 ديسمبر 2021، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، استعرضا القوة، ولوحا بالعنف والتهديد، واستخدماه ضد المجني عليهما أحمد محمد عبدالعزيز السيد، ومصطفى محمد مرسي.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم وآخر مجهول قصدا ترويع كلا المجني عليهما، وتخويفهما، وإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهما، وأعدا لذلك الغرض سلاحيين ناريين "خرطوش"، وذخيرتهما، وسلاحا أبيض "مطواة"، وتوجها صوب مكان تواجدهما مشهرين في مواجهتهما أسلحتهما فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما، وتكدير أمنهما وسكينتهما وطمأنيتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، والحاق الضرر بمصالحهما، والمساس بحريتهما الشخصية.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم بالاشتراك مع المجهول شرعا في خطف المجني عليه أحمد محمد عبدالعزيز السيد، عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهرا في وجهه سلاحهما الناري، وأشهر المتهم الأول المذكور سلاحه الأبيض "مطواة"، وتعديا عليه، وأطلق المجهول عيارًا ناريًا لإرهابه، واقتادوه عنوة إلى دراجتهما النارية فأفلت المجني عليه منهما بقفزه من الدراجة وفر هاربًا منهما.