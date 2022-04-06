المجلس الأوروبى: يتعين النظر فى إتاحة لجوء للجنود الروس التاركين المعركة

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قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي النظر في سبل إتاحة اللجوء للجنود الروس الذين يتركون ساحة المعركة خلال العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا .



ودعا ميشيل - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء الجنود الروسيين المشاركين في المعركة إلى عصيان الأوامر، مضيفًا "إذا رغبتم في ألا تكونوا جزءًا من قتل إخوانكم وأخواتكم الأوكرانيين، إذا أردتم في ألا تكونوا مجرمين، فألقوا بأسلحتكم، وأوقفوا القتال، وغادروا ساحة المعركة " .



كما لفتت القناة إلى أن أوكرانيا قد صرحت - في وقت سابق - بأنها ستقدم نقودًا لأي روسي يختار الفرار.