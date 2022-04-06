اليوم السابع
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القومى للمرأة يشيد بقرارات الأعلى للإعلام بوقف أحد الإعلانات فى رمضان

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:10 م
القومى للمرأة يشيد بقرارات الأعلى للإعلام بوقف أحد الإعلانات فى رمضان مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للإعلام، على قراره بوقف عرض أحد الإعلانات والتوجيه بتعديل إعلان آخر، وحذف مشاهد من مسلسل، وذلك في أول أيام شهر رمضان المعظم. 
 
 
وأكدت الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام، أن هذه الأعمال قد خالفت عددا من المعايير التي وردت في الأكواد الأخلاقية الإعلامية وأثارت استياء الجمهور، وأكدت حرص لجنة الإعلام بالمجلس على تعزيز القيم الحاكمة للمجتمع حفاظاً على الأسرة المصرية. 
 
 
ومن الجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة قد أعلن منذ أيام عن انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر لرمضان 2022 برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام، وتم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الإعلام بالجامعات .
 
 
 

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