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القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم فى المعصرة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:18 ص
القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم فى المعصرة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بقيام عدد 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المجاور لمنزله الكائن بدائرة القسم.

 

بالإنتقال والفحص تم ضبط (عدد3 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم) حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "ملك  إثنين من المضبوطين" وعُثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 متر، وأدوات التنقيب.

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

 


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