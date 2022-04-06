الغرفة التجارية ببورسعيد تسلم التضامن 2000 كرتونة سلع غذائية لتوزيعها.. لايف وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من تسليم الغرفة التجارية ببورسعيد ، برئاسة محمد سعده، 2000 كرتونة سلع غذائية (كرتونة رمضان) كدفعة أولى من إجمالي 4000 كرتونة سلع غذائية إلى مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، ودعمًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور المجتمعي الذي تقوم به الغرفة التجارية لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الغرفة برئاسة محمد سعده، على الخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن ومنها إقامة معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار التكلفة والجملة، وتوفير كراتين السلع الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا.

كما أكد محافظ بورسعيد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة المصرية، ومسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، جدد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، دعم الغرفة لجهود الدولة المصرية لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين بشكل عام، والأسر الأولى بالرعاية بشكل خاص، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد أن توزيع كراتين السلع الغذائية (كرتونة رمضان) على الأسر الأكثر احتياجًا يأتي إستمرارًا للخطوات التي اتخذتها الغرفة لتنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الشأن من خلال عدة محاور رئيسية أبرزها: تشكيل غرفة عمليات بالغرفة تعمل يوميًا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة أسعار جميع السلع الأساسية بالأسواق، والتأكد من توافرها بكميات مناسبة تكفي احتياجات المواطنين، وإقامة معرض "أهلا رمضان"، لتوفير جميع احتياجات أهالي بورسعيد خلال شهر رمضان المبارك من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة ملموسة للمواطنين، وبجودة عالية وكميات كافية، حيث تحملت الغرفة التجارية ببورسعيد بالتعاون مع المحافظة تكاليف إقامة المعرض مقابل تخفيض العارضين من أصحاب المصانع وتجار الجملة للأسعار بنسبة أكبر.

وأشار رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد إلى أنه تقوم الغرفة بإعداد تقرير يومي عن أسعار السلع الأساسية من خلال البحث الميداني بأسواق المحافظة المختلفة في جميع الأحياء، وإرساله إلى الاتحاد العام للغرف التجارية الذي يقوم بعمل تقرير مجمع بحالة الأسواق في مختلف محافظات الجمهورية.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد قررت قيام رؤساء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية، بشراء كراتين السلع الغذائية (كرتونة رمضان)، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في نطاق كل غرفة من خلال لجان مشكلة من الغرفة والمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المديرية، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الغرفة بجلسته الطارئة تجهيز 4000 كرتونة من السلع الغذائية الأساسية (كراتين رمضان) لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في بورسعيد.