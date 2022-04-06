الصين تتعهد بالالتزام بسياسة "صفر كورونا" مع زيادة حالات الإصابة

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أكدت الصين، اليوم الأربعاء، التزامها باستراتيجيتها القائمة على "صفر إصابات كورونا" مع زيادة عدد الإصابات المحلية.



ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية "مي فنغ قوله، في مؤتمر صحفي، "إن الصين تواجه تحديا خطيرا في احتواء "كوفيد-19" مع زيادة عدد الحالات المحلية، سواء كانت بأعراض أو بدون أعراض.



وتعتمد استراتيجية "زيرو - كوفيد" على التحديد المبكر والتشخيص والحجر الصحي والعلاج الفوري والتطعيم المكثّف، وتهدف إلى السيطرة على تفشي المرض في أقرب وقت ممكن من خلال الاختبارات الجماعية والقيود المفروضة على الحركة والنقل.



وسجل البر الرئيسي الصيني أمس الثلاثاء 1383 حالة مؤكدة محلية العدوى و19089 حالة بدون أعراض، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن اللجنة.



وطالب "مي" السلطات المحلية بإعداد منشآت الحجر الصحي والمستشفيات المؤقتة، وشدد على ضرورة بذل الجهود لضمان توفير الضروريات اليومية وتلبية الحاجات العلاجية للمواطنين واتخاذ تدابير لتطعيم المزيد ضد فيروس كورونا، خاصة كبار السن.



ووفقا للجنة، تم تطعيم أكثر من 1.24 مليار شخص في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني بالكامل ضد كوفيد-19 حتى يوم أمس.



يأتي ذلك فيما أطلقت شانغهاي جولة جديدة من فحوص "كوفيد-19" في جميع أرجاء المدينة وسط جهودها لاحتواء العودة الأخيرة لظهور حالات العدوى فيها، حسبما ذكرت السلطات المحلية.



وأشارت مجموعة بلدية شانغهاي للوقاية من "كوفيد-19" والسيطرة عليه، إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على نتائج اختبار الحمض النووي واسع النطاق يوم الاثنين الماضي، وفقا لوكالة "شينخوا".



وسجلت شانغهاي، المركز المالي للصين، أمس الثلاثاء، 311 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 و16766 حالة جديدة بدون أعراض، وفقا للجنة الصحة بالبلدية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أمس الأول، إرسال أكثرمن 38 ألف عامل طبي من مناطق مختلفة في البلاد، إلى شانغهاي للمساعدة في مكافحة تفشي "كوفيد-19" في المدينة.