السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى المتخصص فى سياحة الغوص بإيطاليا

كتب محمد أسعد

شاركت وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي المتخصص في سياحة الغوص Eudi show والذي عُقد بمدينة بولونيا بإيطاليا.

ومن جانبه، أشار ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي في إطار خطة الوزارة للترويج للمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري والتي من بينها سياحة الغوص التي تجذب السائحين ذوي الانفاق المرتفع.

وشهد الجناح المصري اقبالا متميزا من قِبل الزوار الايطاليين المهتمين بزيارة مصر ومدن البحر الأحمر خلال الفترة القادمة.

وعلى هامش فعاليات المعرض قام ممثلي الوزارة بعقد عدد من اللقاءات المهنية مع عدد من المنظمات الدولية للغوص مثل PADI - Diving Alert Network وعدد من شركات السياحة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المجلات المتخصصة في سياحة الغوص، حيث تم استعراض أهم أماكن الغوص الموجودة بالمقصد السياحي المصري والاماكن التي تقام فيها الرياضات البحرية والتي تتميز بجذبها لمحبي رياضة الغوص والتمتع بما تحتويه مياة البحر الأحمر من شعاب مرجانية ومناظر طبيعية خلابة.

كما تناولت هذه اللقاءات جهود الدولة في الحفاظ علي الحياة البحرية والشعاب المرجانية، واستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 ، علاوة علي استعراض مراكز الغوص الموجودة بمدينتي شرم الشيخ والغردقة وباقي مناطق البحر الأحمر والحاصلة علي شهادة ال ISO وتتطبق معايير السلامة فضلا عن عدد يخوت السفاري ذات الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى مواقع الآثار الغارقة والتي تمثل متحف تحت سطح الماء.

هذا بالإضافة إلى التأكيد علي الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وتطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي.