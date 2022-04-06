

كما أعفت جميع الركاب الذى غادروا لبنان ويريدون العودة خلال أسبوع من إجراء الفحص قبل العودة حتى وإن كانوا غير ملقحين.



وألزمت من لم تنطبق عليهم شروط الإعفاء بإجراء فحص PCR في أحد المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص حتى ركوب الطائرة، أو فحص كورونا السريع مع إلزامية وجود QR Code وذلك خلال 24 ساعة قبل ركوب الطائرة.



كانت السلطات اللبنانية قد أعفت جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص PCR لدى وصولهم لمطار رفيق الحريرى الدولى.



وسبق لوزير الصحة اللبنانى الدكتور فراس الأبيض أن أعلن قبل يومين تخفيف جميع الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل البلاد ورفع القيود المفروضة على التجمعات داخل المنشآت السياحية.