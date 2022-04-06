السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى الهرم

كتب أحمد حسني

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني، متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالهرم، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني عبد العال، وعضوية المستشارين علي أحمد علي صقر ومحمد أحمد محمد حسن نصر وبولس رفعت. وامانة سر ممدوح غريب.

وكشف امر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد الاتجار لجوهر الحشيش والترمادول المخدر ، كما أحرز بغير ترخيص مسدس محدث صوت في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية حيث شهد عقيد شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية وابلغه قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فقام المصدر السري بإجراء التعارف فيما بينهم وانتقل إليه وبرفقة الشاهد الثاني، وقام بإجراء عملية بيع وشراء معه فأبصر المضبوطات وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بإحرازه للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمسدس الصوت بقصد استعراض قوته أثناء بيع المواد المخدرة.