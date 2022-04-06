اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:33 م
أكرم القصاص
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الرئيس الأوكرانى يتهم روسيا بتعمد خلق أزمة غذائية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:50 م
الرئيس الأوكرانى يتهم روسيا بتعمد خلق أزمة غذائية الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

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اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتعمد خلق أزمة غذائية ، واستخدم الجوع "كسلاح".

وقال زيلينسكي - في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأيرلندي، ونقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، إن "أوكرانيا هي إحدى الدول الرائدة في توريد المواد الغذائية في العالم، وهذه الحرب ستتسبب في حدوث نقص في الغذاء وارتفاع في الأسعار، ما سيجعل من الصعب على ملايين الجياع إطعام عائلاتهم".

وانتقد الرئيس الأوكراني الغرب لعدم اتخاذ إجراءات أقوى ضد روسيا، وحث الساسة الإيرلنديين على إقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بفرض عقوبات أكثر صرامة، كما اتهم بعض القادة السياسيين ورجال الأعمال بعدم اعتبار جرائم الحرب مروعة مثل الخسائر المالية.

 


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