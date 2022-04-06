الرئيس الأوكرانى يتهم روسيا بتعمد خلق أزمة غذائية

وقال زيلينسكي - في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأيرلندي، ونقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، إن "أوكرانيا هي إحدى الدول الرائدة في توريد المواد الغذائية في العالم، وهذه الحرب ستتسبب في حدوث نقص في الغذاء وارتفاع في الأسعار، ما سيجعل من الصعب على ملايين الجياع إطعام عائلاتهم".

وانتقد الرئيس الأوكراني الغرب لعدم اتخاذ إجراءات أقوى ضد روسيا، وحث الساسة الإيرلنديين على إقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بفرض عقوبات أكثر صرامة، كما اتهم بعض القادة السياسيين ورجال الأعمال بعدم اعتبار جرائم الحرب مروعة مثل الخسائر المالية.