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الرئاسة الروسية: موسكو لا تنوي اغتيال الرئيس الأوكرانى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:43 م
الرئاسة الروسية: موسكو لا تنوي اغتيال الرئيس الأوكرانى بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ، أن الحكومة الروسية لا ترغب في اغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفقا لروسيا اليوم

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات الروسية ترغب في اغتيال زيلينسكي: "لا، هذا كذب"، كما كذب ادعاءات أن روسيا وضعت خططا للإطاحة بفولوديمير زيلينسكي، مؤكدا أن الحديث لا يدور أيضا على إمكانية احتلال روسيا لأوكرانيا.

 

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن تصريحات الرئيس الأوكرانى بخصوص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تستدعي اهتمام الكثير من الصحفيين، موضحا أن هذه التصريحات تأتي تحت تأثير مشروبات روحية أو مواد مخدرة، متابعا أنه الرئيس الأوكراني ولا نعلم ما يشربه ويدخنه.

 

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن اهتمام روسيا بقبول زيلينسكي الشروط المطروحة من قبل وفدها التفاوضي، مبديا رغبة موسكو في إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا عبر التفاوض.

 

 


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