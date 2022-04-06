الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني

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نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم/الأربعاء/، الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان السعودي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير / عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه، يوم غد/الخميس/، في مدينة الرياض".