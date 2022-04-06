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الدفاع الروسية: قادة كتيبة "آزوف" المتطرفة يفشلون مجددا في مغادرة ماريوبول

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:00 ص
الدفاع الروسية: قادة كتيبة "آزوف" المتطرفة يفشلون مجددا في مغادرة ماريوبول الدفاع الروسية
كتب أحمد علوى

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف عن فشل قادة كتيبة "آزوف" المتطرفة مجددا في مغادرة ماريوبول.

وقال كوناشينكوف: "صباح 5 أبريل، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة "آزوف" المتطرفة من ماريوبول. وأسقطت القوات الروسية مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8" حاولتا اختراق المدينة من جهة البحر".

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 125 طائرة حربية و93 مروحية و403 طائرات مسيرة و1981 دبابة ومدرعة و854 مدفعا و1876 عربة عسكرية.

 

 

 


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