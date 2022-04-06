الدفاع الروسية تعلن قصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية و5 مستودعات للوقود

وكالات الأنباء

تواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، حيث دمرت صواريخ أرضية وجوية عالية الدقة 5 مستودعات للوقود ومواد التشحيم.

جاء ذلك في البيان اليومى للمتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشينكوف ليوم الأربعاء، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، حيث تابع المتحدث أن تلك المستودعات كانت في مناطق قرى "راديخوف" و"كازاتين" و"بروسيانايا" و"نيكولايف" و"نوفوموسكوفسك"، كانت تزود المعدات العسكرية لمجموعات القوات الأوكرانية في مناطق "خاركوف" و"نيكولايف" و"دونباس" بالوقود.

كما قام الطيران العملياتي والتكتيكي خلال الليلة الماضية بقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أوسا-إيه كيه إم"، و5 مستودعات للوجستيات، بالإضافة إلى 11 نقطة ارتكاز ومخازن للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 مسيرات في مناطق "بيرديانسك" و"غورنياك" و"أوفانسكوي" و"تشيرنوبايفكا".

وإجمالا، فقد تم تدمير ما يلي منذ بدء العملية العسكرية:

125 طائرة، 93 مروحية، 407 مسيرة، 227 صاروخ مضاد للطائرات، 1981 دبابة، 215 قاذفة صواريخ متعددة، 854 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، 1882 وحدة من المركبات العسكرية.