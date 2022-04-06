كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة من الآليات العسكرية الأوكرانية أجنبية الصنع تم تدميرها بضربة وجهتها القوات الروسية إلى محطة قطار "لوزوفايا" بمقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مركز قيادة تابع للواء 56 للقوات المسلحة الأوكرانية، وقاعدة تابعة للقوميين المتطرفين في مقاطعة دونيتسك، وذلك بالإضافة إلى توجيه ضربة صاروخية إلى مخازن محروقات في ضواحي مدينة تشوجويف في مقاطعة خاركوف، ما أدى إلى تدميرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن أجهزة الأمن الأوكرانية تخطط لتفجير مستودع يحوي 120 طنا من الكلور من أجل إلقاء اللوم على روسيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أنه بحسب معلومات مؤكدة، في مدينة بيرفومايسكي الواقعة في ضواحي خاركوف، تستعد أجهزة الأمن الأوكرانية لاستفزاز كبير باستخدام مواد سامة.

حيث قام عناصر أجهزة الأمن الأوكراني بتلغيم مستودع يحتوي 120 طنا من الكلور على أراضي مجمع "خيمبروم" الصناعي، وتم التخطيط لتفجير هذا المستودع من أجل اتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيميائية ومقتل سكان محليين.