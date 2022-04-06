الخارجية الروسية تهدد باللجوء للجهات المختصة في روسيا ضد شركة "يوتيوب"

كتب أحمد عرفة

هددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا باللجوء إلى جهات إنفاذ القانون في البلاد على خلفية قرار شركة "يوتيوب" الأمريكية شطب فيديو موجز صحفي للوزارة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نحتفظ بحق اللجوء إلى الجهات الروسية المختصة لمطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، على خلفية قرار الشطب هذا، موضحة أن هذا الحادث يظهر مرة أخرى غياب أي مبادئ لدى طبقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، وانخراطهم التام في الحرب الإعلامية الجارية ضد روسيا.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إجراء يوتيوب بأنه يمثل رقابة إجبارية رقمية صارخة بحق الحساب المعتمد التابع للخارجية الروسية، وذلك بدعوى مخالفة قواعد المجموعة وخصوصا اهتمام الموقع بمنع صدور تصريحات تمييزية، لافتة إلى أن الوقائع الجديدة تتطلب من الخارجية الروسية إجراء مراجعة جذرية لصيغة العمل وما إذا كان من المناسب مواصلة علاقاتها مع المنصة الرقمية الأمريكية، محملة يوتيوب المسؤولية عن ذلك.