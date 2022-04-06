الحياة تعود لطبيعتها.. 7 عواصم أوروبية تستعد لاستقبال عيد الفصح.. صور

فاطمة شوقى

عادت أوروبا لطبيعتها من جديد بعد عامين من الاغلاق بسبب فيروس كورونا ، بدأت العديد من العواصم الأوروبية في رفع القيود واستعادة نبضها ، مما يحفز زيادة عدد الزوار الذين يرغبون إما في اكتشافهم لأول مرة ، ورصدت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية 7 عواصم أوروبية للاستمتاع مرة آخرى بسحرها.

لشبونة.. إيقاع الهدوء

أحد العواصم الأكثر شخصية في أوروبا والعالم. الوقوع في حب لشبونة يحدث دون أن يدرك ذلك، بإيقاعها الهادئ ، وشعبها ، وآثارها ، وتاريخها ، ومحلات الحلويات (الموجود في بيليم أساسي) ، وإطلالاتها على مصب نهر تاجوس.. فيوجد بها قلعة سان جورج وركوب إحدى عربات الترام الكلاسيكية لا يخيب ظنك أبدًا. وكل شيء بهدوء شديد.



لشبونة

برلين

أنشأت عاصمة ألمانيا مساحات جديدة لترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية. تمت إضافة منتدى Humboldt ومتحف ANOHA للأطفال إلى جزيرة المتاحف، مع وجود جدار برلين القديم ، والسير في شارع كورفورستيندام Kurfürstendamm ، بالاضافة إلى الحياة الليلية الشهيرة.



برلين

روما العاصمة المسيحية

تعتبر روما وهى المدينة الخالدة ، المركز العالمي للمسيحية ، وهى تبدو رائعة في الربيع ، مع درجة حرارة مثالية لزيارة أكثر الأماكن رمزية، مع التاريخ والفن وفن الطهي وأسلوب الحياة الروماني يأسر الزوار.

بالاضافة إلى ذلك يتم زيارة متاحف الفاتيكان وكنيسة سيستين وكنيسة القديس بطرس والمنتدى الرومانى ، والكولوسيوم.





الفاتيكان

دبلن

عيد الفصح في أيرلندا عادة ما يجعل الناس يعتقدون من أمرين: الجمعة العظيمة (والحظر المفروض على الكحول أن اليوم تستخدم لجلب) و المشؤومة ثورة عيد الفصح لعام 1916 . الاحتفال الفعلي لعيد الفصح واحدا من أهم الأيام في التقويم المسيحي في الواقع لا يأتي إلا إلى الذهن في وقت لاحق. ومع ذلك، فإن المعاني الدينية هي الأساس لعطلة الأحد - وعيد الفصح هو أيضا عطلة رسمية في كل من جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.



دبلن

باريس.. تقع في الحب مرة أخرى

يعد التنزه فى شارع الشانزليزيه مرة آخرى ومشاهدة غروب الشمس بالقرب من برج ايفل، على ضفاف نهر السين ، ضرورة سفر يجب تجديدها من وقت لآخر، و العاصمة بامتياز الأكثر رومانسية ، وتنتظر العشاق بمطاعمها الذواقة والمراكز الثقافية والحانات وأسطح المنازل المطلة على المناظر والفنادق وركوب الدراجات لاستكشاف الأماكن الأكثر رمزية.



باريس

فيينا

يصادف هذا العام الاحتفال بعيد الفصح مرور 125 عاما على بناء عجلة فيربس العملاقة التى تأسست فى عام 1897، وهو أحد رموز المدينة الامبراطورية مع ارتفاع 65 مترا ،و يبلغ قطر العجلة حوالي 61 مترًا ويبلغ إجمالي الهيكل المعدني 430 طنًا، و تدور العجلة بسرعة 2.7 كم / ساعة.

براغ مع اسواق عيد الفصح

كل عام عشية العطلة ، تفتح أسواق عيد الفصح في ساحات براغ. في وسط كل مربع ، يتم إنشاء مسرح للعروض من قبل فرق إبداعية وفرق مسرحية ، ويتم تزيين شجرة البتولا الاحتفالية ، الرمز التشيكي لفصلي الربيع وعيد الفصح ، ويتم إنشاء أجنحة تسوق مشرقة ، حيث سيتم بيعها الهدايا التذكارية التقليدية لعيد الفصح ، والحلويات ، وعرض الفصول الدراسية الرئيسية.