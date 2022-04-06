الحماية المدنية تسيطر على حريق محل تجارى فى حلوان دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري امتد لشقة سكنية بمنطقة حلوان دون وقوع إصابات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري في عزبة زين بمنطقة حلوان، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.