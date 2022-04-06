الحكومة توافق على إعفاء 20 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعى الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.