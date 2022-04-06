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الحكومة توافق على إعفاء 20 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:29 م
الحكومة توافق على إعفاء 20 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعى الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.
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دواجن مجمدة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

دجاج حية

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