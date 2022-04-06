الحكومة توافق على إعفاء 20 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية

وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعى الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.
الحكومة توافق على إعفاء 20 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركيةالأربعاء، 06 أبريل 2022 01:29 م
مجلس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطاتالأربعاء، 06 أبريل 2022 01:25 م
رئيس الوزراء مشيدا بتوقيع مذكرة تفاهم مع "يازاكى" اليابانية: توفر فرص عملالأربعاء، 06 أبريل 2022 01:05 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة فى مصرالأربعاء، 06 أبريل 2022 12:01 م
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى.. صورالأربعاء، 06 أبريل 2022 11:29 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة