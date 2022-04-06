الحكومة السويدية تعلن فصل روسيا عن نظام تبادل معلومات الحسابات البنكية

كتب أحمد عرفة

أعلنت الحكومة السويدية عن قرارها فصل روسيا عن النظام الوطنى لتبادل المعلومات التلقائى حول الحسابات البنكية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأوضحت الحكومة السويدية، أن الإجراءات المذكورة يتم اتخاذها على خلفية تطورات الوضع فى أوكرانيا، حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وعلق وزير المالية السويدى ميكائيل دامبيرج على قرار الحكومة السويدية، قائلا: من المهم أننا لا نرسل في الظروف الراهنة المعلومات حول الأشخاص والشركات إلى روسيا وبيلاروس.

ولفت وزير المالية السويدى إلى أن السويد كعضو في الاتحاد الأوروبي أدرجتها روسيا في قائمتها للدول "غير الصديقة، وبالتالي لا توجد أي ضمانات بشأن كيفية استخدام المعلومات التي نقدمها.