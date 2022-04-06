الحكم على الرئيس السابق لبوركينا فاسو بليز كومباورى بالسجن مدى الحياة

وكالات الأنباء

حكم على الرئيس السابق لبوركينا فاسو، بليز كومباورى بالسجن مدى الحياة فى اغتيال سلفه توماس سانكارا، حسبما نقل موقع "فرانس 24" فى شريط عاجل.

يذكر انه فى فبراير الماضى، طلبت النيابة العامة فى بوركينا فاسو توقيع عقوبة السجن 30 سنة بحق الرئيس السابق للبلاد بليز كومباوري، المتهم الرئيسي باغتيال سلفه توماس سانكارا الذي قُتل مع 12 من مرافقيه خلال انقلاب عام 1987.

وفر كومباورى إلى ساحل العاج، بعد الإطاحة به، وهو أبرز الغائبين عن هذه المحاكمة التي ندد محاموه بها، مؤكدين أنها «محكمة استثنائية».

كما طلبت النيابة العامة العقوبة نفسها لهياسينت كافاندو، الضابط السابق في الحرس الرئاسي زمن حكم كومباوري والمتهم بقيادة المسلحين الذين أطلقوا النار على سانكارا. وهو يحاكم غيابياً .