الجريمة الضاحكة.. سرقة السحالى بجزر إندونيسية يجبر السلطات على حظر السياحة

كتب – أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقراءها في شهر رمضان الكريم بعنوان "الجريمة الضاحكة"، والتي توضح عدد من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض قضة تنين كومودو والذى يعتبر أكبر أنواع السحالي على هذا الكوكب، وموطنه الأصلي جزر إندونيسيا، لكن فى السنوات الأخيرة، اكتشف سرقة كميات كبيرة من السحالي التى تعيش بالجزر مما أجبر السلطات الإندونيسية على حظر السياحة تماماً بجزيرة كومودو، بدءًا من يناير 2020، وقد أرجع البعض سبب سرقة التنين إلى اعتقاد بعض الناس إمكانية استخدامه فى أساليب العلاج الشعبية.