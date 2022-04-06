التحفظ على عبوات بسكويت منتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي 2000 علبة بسكويت منتهية الصلاحية، وغير مدون عليها بيانات داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن مواد الغذائية بدون ترخيص لحيازته كمية من البسكويت منتهية الصلاحية بمنطقة العجمي بدائرة قسم شرطة الدخيله.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 200 كرتونة بسكويت كل كرتونة تحوى 10 علب بإجمالى ألفين علبة بسكويت لعدم وجود مستندات دالة على الحيازة مجهولة، مما تسبب خطرا علي صحة المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.