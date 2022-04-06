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البنتاجون: متأكدون من انتصار أوكرانيا فى الحرب

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:58 م
البنتاجون: متأكدون من انتصار أوكرانيا فى الحرب جانب من الحرب الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن الولايات المتحدة الأمريكية متأكدة من انتصار أوكرانيا فى الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل وتعمل مع جميع الحلفاء والشركاء للتوصل إلى مؤتمر سلام، باعتباره خطوة أساسية للتمكن من وقف الصراع، وإعادة أوكرانيا إلى الشعب الأوكرانى.

 

وأوضح دي مايو - في تصريح قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ - أن تركيا هي إحدى الدول التي تدير بشكل أكبر عملية تسهيل المحادثات بين الطرفين الروسي والأوكراني.

 

وشدد وزير الخارجية الايطالي، على أن تماسك الاتحاد الأوروبي والناتو والروابط مع شركاء خارج الاتحاد والحلف ستكون أساسية من أجل وقف العملية العسكرية الروسية.


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