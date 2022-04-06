البنتاجون: روسيا قصفت أوكرانيا بـ1450 صاروخا حتى الآن

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون إن روسيا سحبت 20 كتيبة من محيط تشيرنيهيف وخاركيف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن 40 كتيبة روسية في وضع استعداد في بيلاروسيا، موضحة أن روسيا قصفت أوكرانيا بـ 1450 صاروخا حتى الآن.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، أن حصار روسيا لمدينة ماريوبول مستمر، موضحة أنه يجب محاسبة روسيا على جرائم حرب في أوكرانيا.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل مع جميع الحلفاء والشركاء للتوصل إلى مؤتمر سلام، باعتباره خطوة أساسية للتمكن من وقف الصراع، وإعادة أوكرانيا إلى الشعب الأوكراني.

وأوضح دي مايو - في تصريح قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ - أن تركيا هي إحدى الدول التي تدير بشكل أكبر عملية تسهيل المحادثات بين الطرفين الروسي والأوكراني.

وشدد وزير الخارجية الإيطالى على أن تماسك الاتحاد الأوروبي والناتو والروابط مع شركاء خارج الاتحاد والحلف ستكون أساسية من أجل وقف العملية العسكرية الروسية.