البنتاجون: الولايات المتحدة وحلفاء الناتو سيدافعون عن كل شبر من أراضى الحلف

وأضاف كيربي، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، "نحن جادون بشأن متطلبات الأمن الجماعي، ولهذا السبب أرسلت أمريكا 20 ألف جندي إضافي إلى القارة الأوروبية في الأسابيع الخمس الماضية، كما أضفنا طائرات وسفن في البحر المتوسط وبحر البلطيق، وكذا قوات برية؛ وسنراقب المشهد عن كثب للتوضيح أننا جادون بشأن متطلبات الأمن الدفاعي".

وأعرب عن اعتقاده بأن العقوبات ضد روسيا بدأت تؤتي أكلها، منوها إلى أن الأوكرانيين يدافعون عن بلادهم ضد الروس بمساعدة الولايات المتحدة ودول أخرى، من خلال التدريب الذي تم القيام به في السنوات الماضية للقوات الأوكرانية.

وأشار كيربي إلى أن روسيا ستركز على الجزء الشرقي والجنوبي من البلاد في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، قائلا "سنرى هذا في الضربات الجوية والصاروخية التي يقومون بها".

ولفت إلى أن روسيا بدأت في سحب قواتها بعيدا عن كييف باتجاه بيلاروسيا، مبينا أن كييف لا تزال مهددة بسبب الضربات الجوية والصاروخية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي: "ما زال هناك تواصل بين الجيشين الروسي والأمريكي عبر الملحقين العسكريين؛ وحان الوقت للروس أن يكون هناك تواصل على مستوى عال".

وأضاف كيربي: "لدينا تواصل يومي مع القوات المسلحة الأوكرانية ونوفر لهم معلومات لكل يوم تساعدهم في القتال وعلى ملاحقة القوات الروسية".

واعتبر أن الروس بالغوا في قدراتهم بالتحرك إلى كييف والسيطرة عليها خلال أيام، وقللوا من شأن القوات الأوكرانية وقدراتها على القتال.