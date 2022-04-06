اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: الولايات المتحدة وحلفاء الناتو سيدافعون عن كل شبر من أراضى الحلف

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:38 ص
البنتاجون: الولايات المتحدة وحلفاء الناتو سيدافعون عن كل شبر من أراضى الحلف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، إن الولايات المتحدة لم تر تهديدا مباشرا تشكله القوات الروسية على الجناح الشرقي للناتو، ولكنها تريد منع حدوث ذلك، مضيفا: " نريد إرسال رسالة قوية لبوتين أن الولايات المتحدة وحلفاء الناتو سيدافعون عن كل شبر من أراضي الحلف".

وأضاف كيربي، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، "نحن جادون بشأن متطلبات الأمن الجماعي، ولهذا السبب أرسلت أمريكا 20 ألف جندي إضافي إلى القارة الأوروبية في الأسابيع الخمس الماضية، كما أضفنا طائرات وسفن في البحر المتوسط وبحر البلطيق، وكذا قوات برية؛ وسنراقب المشهد عن كثب للتوضيح أننا جادون بشأن متطلبات الأمن الدفاعي".

وأعرب عن اعتقاده بأن العقوبات ضد روسيا بدأت تؤتي أكلها، منوها إلى أن الأوكرانيين يدافعون عن بلادهم ضد الروس بمساعدة الولايات المتحدة ودول أخرى، من خلال التدريب الذي تم القيام به في السنوات الماضية للقوات الأوكرانية.

وأشار كيربي إلى أن روسيا ستركز على الجزء الشرقي والجنوبي من البلاد في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، قائلا "سنرى هذا في الضربات الجوية والصاروخية التي يقومون بها".

ولفت إلى أن روسيا بدأت في سحب قواتها بعيدا عن كييف باتجاه بيلاروسيا، مبينا أن كييف لا تزال مهددة بسبب الضربات الجوية والصاروخية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي: "ما زال هناك تواصل بين الجيشين الروسي والأمريكي عبر الملحقين العسكريين؛ وحان الوقت للروس أن يكون هناك تواصل على مستوى عال".

وأضاف كيربي: "لدينا تواصل يومي مع القوات المسلحة الأوكرانية ونوفر لهم معلومات لكل يوم تساعدهم في القتال وعلى ملاحقة القوات الروسية".

واعتبر أن الروس بالغوا في قدراتهم بالتحرك إلى كييف والسيطرة عليها خلال أيام، وقللوا من شأن القوات الأوكرانية وقدراتها على القتال.

 


البنتاجون

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة