اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:06 م
أكرم القصاص
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البريد يطلق خدمة لإحياء الرسائل الورقية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:43 ص
البريد يطلق خدمة لإحياء الرسائل الورقية خدمة وصلها لعمرو دياب

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أطلق البريد المصرى خدمة "وصلها لعمرو دياب" التي تمكن جمهور الفنان الكبير عمرو دياب من إرسال كل ما يرغبون في إرساله إلى الفنان من "بطاقات بريدية أو إهداءات أو رسائل أو صور" من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف إحياء التواصل البريدي بما يحمله من بهجة وتفاصيل لا تؤديها الرسائل النصية.
 
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن الرسائل الورقية والبطاقات البريدية تتميز بالقدرة على التعبير عن المشاعر بشكل كبير وتحمل قيمة معنوية تميزها عن شتى وسائل التواصل الإلكتروني الحديث، بما تحمله من مشاعر تدخل الفرحة على متلقي تلك الرسائل تجعله يحتفظ بها ويعيد قراءتها مرارا؛ لذا بادر البريد المصري بإطلاق خدمة "وصلها لعمرو دياب" لتصبح هذه الخدمة بداية جديدة لإعادة التواصل بين الأفراد عبر الرسائل الورقية بجميع أنواعها، مؤكدًا على أن البريد المصري يسعى دائمًا إلى التحسين المستمر فى جودة الخدمات لتقديم الأفضل لجميع المواطنين في ربوع الوطن ليشمل جميع فئات المجتمع المصري وشرائحه بخدماته المالية والبريدية واللوجستية بمستوى عال ومتميز من الجودة وبأسعار تنافسية.  
 
وجدير بالذكر أن خدمة "وصلها لعمرو دياب" خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى AI والجغرافية المكانية GIS ، وهي إحدى الخدمات اللوجستية البريدية التي يقدمها البريد المصري، حيث تتيح للعملاء تجربة للحصول على الخدمات البريدية، وتعزز مفهوم المجتمع الرقمي، فيستطيع العملاء من خلالها تتبع "الشحنة" في كل مراحلها حتى التسليم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق وصلها.
 
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