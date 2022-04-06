اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:34 م
أكرم القصاص
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البحرين والاتحاد الأوروبى يبحثان التعاون في مجال حقوق الإنسان

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:34 م
البحرين والاتحاد الأوروبى يبحثان التعاون في مجال حقوق الإنسان الاتحاد الاوروبي- أرشيفية
أ ش أ

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بحث رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين المهندس علي أحمد الدرازي، اليوم الأربعاء، مع نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالدائرة الأوروبية للعمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي كارل هالرجارد، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل التنسيق والتعاون بين الجانبين.


واستعرض الدرازي - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - الدور الذي تضطلع به المؤسسة في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بالإضافة إلى استراتيجية وخطة عمل المؤسسة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع.


من جانبه، ثمن هالرجارد، ما تقوم به المؤسسة من جهود دؤوبة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في البحرين.


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البحرين

البحرين والاتحاد الأوروبي

حقوق الإنسان

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