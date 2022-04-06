اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البابا فرنسيس يدين عمليات القتل فى بوتشا ويحمل العلم الأوكرانى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:55 م
البابا فرنسيس يدين عمليات القتل فى بوتشا ويحمل العلم الأوكرانى البابا فرنسيس
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، "مذبحة بوتشا" وقام بحمل العلم الأوكراني الذي أرسل له من المدينة حيث تناثرت الجثث المقتولة بالرصاص فى الشوارع بعد انسحاب القوات الروسية وانتشار الجثث من مقبرة جماعية في كنيسة.

 

وأثارت عمليات القتل فى بوتشا، خارج العاصمة الأوكرانية كييف، موجة غضب عالمية وتعهدات بفرض مزيد من العقوبات على موسكو من الغرب، وفقا لموقع وكالة رويترز.

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 

البابا يحمبعلم أوكرانيا
البابا يحمل علم أوكرانيا

 

وقال البابا فرنسيس في نهاية لقائه الأسبوعي في قاعة الفاتيكان: "الأخبار الأخيرة من الحرب في أوكرانيا، بدلاً من أن تجلب الإغاثة والأمل، جلبت فظائع جديدة ، مثل مذبحة بوتشا".

وقال "أوقفوا هذه الحرب! دعوا الأسلحة تصمت! توقفوا عن زرع الموت والدمار"، مستنكرًا القسوة ضد المدنيين والنساء والأطفال العزل.

وكشف البابا فرنسيس إن العلم الأوكرانى المتسخ والملطخ، الذي عليه كتابات ورموز، تم إحضاره إليه من بوتشا أمس الثلاثاء.


البابا فرنسيس

اوكرانيا

الحرب الروسية على اوكرانيا

بوتشا

مجزرة بوتشا

العلم الاوكرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة