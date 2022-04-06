الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

وقالت مصادر فلسطينية إنه تم اعتقال شاب من محافظة نابلس بعد مداهمة منزله فيما تم اعتقال فتى (15 عاما)، من محافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية والمحاصرة بشكل شبه كامل بالجدار العازل.

وفي الخليل، تم اعتقال ثلاثة مواطنين من بلدة بيت عوا، وقرية التوانة، وبيت أمر. ومن جنين، تم اعتقال الأسير المحرر عبود قاسم السعدي، بعد أن داهمت منزل ذويه في المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة رياض فريج، بعد أن داهمت منزله في طولكرم.

وتعيد سلطات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين كما تستجوب ذويهم من فينة إلى أخرى من باب التضييق عليهم أمنيًا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب رشيد الرشق، بعد أن داهمت منزله في عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس.