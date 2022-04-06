اليوم السابع
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الإسكوا تطلق برنامجًا لانتشار التجارة الإلكترونية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:31 م
الإسكوا تطلق برنامجًا لانتشار التجارة الإلكترونية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمم المتحدة- أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم برنامجًا لتحفيز انتشار التجارة الإلكترونية  (ECAP)، بدعم من مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية والإسكوا ومركز التجارة الدولي، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسّطة من خلال الانتقال إلى اعتماد البيع عبر الإنترنت.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات 100 شركة صغيرة ومتوسطة من المنطقة العربية للانتقال إلى البيع عبر الإنترنت، إما عن طريق تطوير مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بها أو عن طريق البيع في الأسواق الموجودة على الإنترنت، وستستفيد هذه الشركات لمدة عام كامل من الدعم التقني والتجاري، وكذلك الدعم لبناء منصاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى فرص التدريب والترويج والتواصل. وفق بيان الاسكوا

وأوضح البيان " على الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة أن تكون مُسجلة وعاملة في إحدى الدول العربية، وأن يكون لديها منتج أو خدمة قابلة للبيع عبر الإنترنت. ويجب أن تكون متواجدة عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال موقع إلكتروني غير مُحسَّن بالكامل. كما يجب أن تكون على استعداد لتخصيص شخص أو أكثر من أعضاء الفريق للمشروع.

وأضاف البيان " يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التسجيل في البرنامج من خلال ملء استمارة تقديم الطلب المتاحة باللغة العربية والانكليزية والفرنسية لافتا الى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات عبر الإنترنت 20 أبريل 2022

 


الأمم المتحدة

الاسكوا

المشروعات الصغيرة

الانترنت

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