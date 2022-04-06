الأمن الإنسانى.. الشرطة تساعد أحد المواطنين "كفيف البصر" فى صرف معاشه

كتب محمود عبد الراضي

في مشهد إنساني، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة من أحد المواطنين "كفيف البصر" لمساعدته فى صرف معاشه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل إقامته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم اصطحابه لمكتب التأمينات التابع له بدائرة قسم شرطة عين شمس ومساعدته فى إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الخاص به، وقدم المواطن الشكر لأجهزة الأمن على سرعة التحرك وتلبية الاستغاثة .

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها تفعيل الدور المجتمعى للوزارة من خلال التعامل الفورى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب المساعدة.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.