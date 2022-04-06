الأمم المتحدة: خسائر فادحة بصفوف المدنيين فى سيفيرودونتسك الأوكرانية

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن القتال المستمر والمكثف في مدينة سيفيرودونتسك الواقعة في إقليم لوهانسكا الشرقي أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، موضحا أن التقارير أفادت أن القصف أصاب عشرات المنازل وأثرت الأعمال العدائية ليس فقط على وصول الناس إلى الضروريات ولكن أيضًا على قدرتهم على الفرار بأمان من المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه تم قطع الكهرباء أو الغاز المستخدم في الطهى وتدفئة المنازل خلال الأيام الماضية، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لافتا الى انه عانى آلاف الأشخاص في المدينة حيث مر ستة أيام من عدم الحصول على المياه النظيفة بشكل كاف حيث انقطع الإمداد منذ نهاية شهر مارس.

وأشار دوجاريك إلى أنه قدمت القافلة الإنسانية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من خلال نظام الإخطار المتفق عليه مع طرفي النزاع، الغذاء للناس وكذلك البطانيات الحرارية لحوالي 17 الف شخص. كما قدمت مولدات كهربائية للمستشفيات.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة الأممية انه على الرغم من أن هذه القافلة الجديدة المشتركة بين الوكالات - وهي الرابعة التي تمكنا من خلالها خلال الأسبوعين الماضيين - قد جلبت الإغاثة التي تمس الحاجة إليها لشعب سيفيرودونتسك ، إلا أن هذه ليست سوى نسبة صغيرة مما هو مطلوب حقًا الآن في أوكرانيا لافتا الى انه يحتاج أكثر من 12 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ، بينما يؤثر انعدام الأمن وقلة الوصول بشدة على قدرة المنظمات الإنسانية على العمل.