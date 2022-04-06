اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة الـ48 ساعة القادمة وزيادة فترات سطوع الشمس

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:01 ص
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة الـ48 ساعة القادمة وزيادة فترات سطوع الشمس درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار أجواء شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة علي معظم الأنحاء حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبري 38 درجة، كما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 20 درجة.
 
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فترات سطوع الشمس تزيد خلال اليوم، ومتوقع أن يبدأ الانخفاض النسبى فى درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة على  القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس  مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد ، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 42  درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 19. 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة