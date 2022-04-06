اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى.. الليلة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:16 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى.. الليلة تأمين الملاعب
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مع دقات التاسعة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، حيث توقفت المسابقة قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بالاستاد قبل المباراة، حيث يتم غلق أبواب الاستاد قبل المباراة بنحو ساعة ونصف.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة زعيم الثغر كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وكريم فؤاد محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد محمود ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر، وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وشهدت القائمة ظهور محمود متولي للمرة الثانية على التوالى وعودة محمد عبد المنعم بعد اجراؤه جراحة كسر فى الانف، فيما تم استبعاد محمد هاني ورامي ربيعة للإصابة ، وتواصل غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وصلاح محسن للإصابة أيضاً ، فيما يغيب وليد سليمان لأسباب فنية.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 28 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا.


الأهلي

الاتحاد السكندري

الأهلي والاتحاد السكندري

مباراة الأهلي

الرياضة

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