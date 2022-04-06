ازاى تحافظ على صحة أسنانك فى رمضان

نهير عبد النبى

الاهتمام بصحة الفم والأسنان من أهم الاشياء التى يجب التركيز عليها فى شهر رمضان حتى لا تتعرض أسنانك للتسوس والتآكل، وقد تعانى من رائحة الفم الكريهة أيضا، يقدم "اليوم السابع"، بعض النصائح التى يجب اتباعها فى شهر رمضان للحفاظ على صحة أسنانك وفقا لما ذكره موقع spadental فهى:

1: ينصح بالاهتمام بغسل الأسنان مرتين أو أكثر فى اليوم وبعد تناول أى وجبة وذلك للتخلص من البكتيريا والجير.

2:من الممكن استخدام خيط الأسنان للتخلص من بقايا الطعام بين الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان.

3:استخدم غسول الفم مرتين فى اليوم فهو قد يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة وإزالة البكتيريا .

4: ينصح بالإكثار من شرب المياه ما بين وجبتى الفطاروالسحور ، فذلك يعمل على ترطيب الفم والتخلص من رائحة الفم الكريهة.

5:حاول أن تقلل من تناول السكريات والحلويات، فقد تعمل على تسوس الاسنان وتراكم الجير ويمكن استبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية.

6: ابتعد عن تناول المشروبات الغازية والكافيين ، واستبدالها بالسوائل الطبيعية والعصائر.

7: امتنع عن التدخين ، لانه يزيد من اصفرار الاسنان والتسوس.