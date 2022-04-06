إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص فى العياط

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 اشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة العياط، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية اتجاه مناطق جنوب الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بالطريق في منطقة العياط، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان وتبين إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور وجرى رفع حطام الحادث.