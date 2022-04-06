اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص فى العياط

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:13 م
إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص فى العياط انقلاب ميكروباص - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 7 اشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة العياط، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية اتجاه مناطق جنوب الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بالطريق في منطقة العياط، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان وتبين إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور وجرى رفع حطام الحادث.

حادث مروري

العياط

اخبار عاجلة

زحام مروري

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة