اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:04 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: مقتل أكثر من 18 ألف جندى روسى وتدمير 684 دبابة منذ بداية الحرب

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:20 م
أوكرانيا: مقتل أكثر من 18 ألف جندى روسى وتدمير 684 دبابة منذ بداية الحرب أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل حوالي 18 ألفًا و600 جندي روسي، وتدمير 684 دبابة و150 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الأربعاء.


وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و6 أبريل بلغ حوالي 18 ألفًا و600 شخص و684 دبابة و1861 مركبة قتالية مدرعة و332 من الأنظمة المدفعية و107 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و55 من أنظمة الدفاع الجوي و150 طائرة و135 مروحية و1324 مركبة و7 سفن وقوارب و76 خزان وقود و94 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و25 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى".


وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة، أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرًا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.


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