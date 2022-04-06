أمسية رمضانية وحفل إنشاد ديني بجامعة القناة بحضور أسامة الأزهرى.. صور

قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقال، "لعلنا نستلهم من هذا الشهر الفضيل نفحات طيبة داعين الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا لصالح الأعمال.

مطالبًا الجميع مواصلة العمل فى خدمة مصرنا داعين الله عز وجل أن يعيده على بلدنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال حفل الإنشاد الديني الذى نظمته جامعة قناة السويس مساءً بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي الجديد بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان الكريم، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية واحد كبار علماء الأزهر الشريف.

جاء الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة وبحضور الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأحيا فقراته فريق الكورال بالجامعة وحضره لفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة والجهاز الإدارى، كما قدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور أسامة الأزهرى على تلبية الدعوة والحضور،معربًا عن مدى سعادته بتشريفه لجامعة قناة السويس مرتين فى أقل من شهر.

واختتم رئيس جامعة قناة السويس كلمته أن هذا اللقاء يعد الختامى على مسرح الجامعة الذى سيشهد تطوير وتجديد على أعلى مستوى.

وقدم الدكتور أسامة الأزهرى، فى بداية الحفل كلمة أشار فيها إلى سعادته البالغة مشاركته جامعة القناة فى هذه الأمسية الذى نستمع خلالها لمواهبهم ومشاركتهم لحظة من لحظات السعادة والسرور والصفاء والبهجة، مقدمًا التهنئه للأمة الإسلامية كلها بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان الكريم الذى يمتلئ بهذه الليالى المنيرة الغامرة بالروحانية والسمو والسرور والتسامح.

مشيرًا إلى أن مثل هذه الأمسيات الراقية التى تقدم الإنشاد الديني تساهم فى أن تملئ الروح سمو وبهجة وطربًا ويملئ الوجدان فرحًا بالله ورسوله، متمنيًا أن يرى فى مواهب الجامعة التى ستقدم الحفل ذكرى عطرة لأكابر و شموس أنارت فى سماء التلاوة و الانشاد الديني وان يخرج من بينهم مواهب أمثال هذه الرموز العملاقة.

وشهد الحفل العديد من الفقرات والإنشاد الدينى لفريق كورال الجامعة ونالت إعجاب وإشادة الحضور وعلى رأسهم الدكتور أسامة الأزهرى، مثمنًا على دور القائد عمر فرحات قائد الفرقة، وأخذ الجميع فى نهاية الحفل الصور التذكارية التى تعبر عن سعادتهم بهذا الحفل.